Активист не поддержал онлайн-продажу самозанятыми чужих товаров

Фото: depositphotos/jannystockphoto

В РФ предложили разрешить самозанятым торговать на маркетплейсах не только своей, но и чужой продукцией. Председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков заявил, что в этом вопросе лучше помогать им расширяться до индивидуальных предпринимателей, нежели вводить новые правила, сообщает телеканал "360".

Он напомнил, что система налогообложения у самозанятых и индивидуальных предпринимателей одинаковая. Самозанятость является начальной стадией бизнеса, заявил Песков, отметив, что это облегченная с точки зрения регистрации, снятия с учета и налогообложения форма предпринимательства. Следующим шагом должно быть открытие ИП, подчеркнул специалист.

"Если человек прошел этот этап (самозанятости. – Прим. ред.) и увидел в себе задатки предпринимателя, то для этого существует форма "индивидуальный предприниматель", по которой тоже не так сложно встать на учет, заключить договор с любым маркетплейсом и не ограничивать себя в выручке 2,4 миллиона рублей", – добавил он.

Председатель общественного движения не поддержал эту инициативу, подчеркнув, что подобное может лишь нанести вред бизнесу.

Ранее стало известно, что в Москве 22 и 23 ноября состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства на площадках кластера "Ломоносов". В мероприятии примут участие представители и проектные команды более чем 300 российских вузов, в том числе из новых регионов.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard