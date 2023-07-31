Число самозанятых подростков в РФ достигло почти 100 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самозанятость оформили более 95 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Такие данные по состоянию на 1 июля 2023 года приводит ФАС в ответ на запрос Агентства стратегических инициатив, сообщает газета "Известия".

В ФНС сообщили, что число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет. Прирост с лета 2022 года составил 20%, тогда самозанятых подростков было 78 тысяч, а в июле 2021 года число работающих на себя в возрасте от 14 до 17 лет составляло 41 тысячу человек.

В лидерах по числу роста самозанятых подростков – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области.

В ФНС подчеркнули, что заинтересованность молодежи в специальном налоговом режиме объясняется возможностью получать легальный доход, а также легкостью и простотой регистрации с отсутствием отчетности.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество самозанятых граждан в столице выросло на 126 тысяч человек за пять месяцев текущего года. Он отметил, что общее количество самозанятых москвичей достигло 1,36 миллиона человек – это 18% от всех самозанятых россиян.

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