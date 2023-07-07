За пять месяцев текущего года число самозанятых в Москве выросло на 126 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество самозанятых граждан в столице выросло на 126 тысяч человек за пять месяцев текущего года, общее количество достигло 1,36 миллиона человек – это 18% от всех самозанятых россиян, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 миллиарда рублей. Более 127 миллиардов рублей от этой суммы они заработали в январе – мае этого года", – отметил он.

Ефимов добавил, что наиболее распространенными видами деятельности среди самозанятых являются пассажирские перевозки, сдача квартир, сфера рекламы и маркетинга.

В период с января по май этого года самозанятые граждане перечислили в бюджет столицы порядка 3,8 миллиона рублей – это на треть больше, чем они перевели за тот же период в прошлом году, заявила руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

За пять месяцев самозанятые выдали своим клиентам 38,6 миллиона чеков, что на 34% больше, чем годом ранее, а средний размер чека вырос на 13%, до 2 951 рубля с одного человека, сказала она.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова напомнила, что зарегистрировать данную систему налогообложения и развивать свое дело москвичам помогают специалисты из службы занятости. Благодаря им за прошедшие три года самозанятость была оформлена 35 тысячами граждан, среди которых 16 тысяч – это женщины.

Ранее Ефимов сообщал, что количество действующих юридических лиц в столице увеличилось на 6,5% за этот год, на 1 мая 2023 года их число превысило 596 тысяч человек.

Одними из главных факторов роста числа юрлиц в городе стали импортозамещение, развитие внутреннего туризма, создание новых мест для работы субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил он.



Размер годового дохода для самозанятых в РФ планируют увеличить вдвое