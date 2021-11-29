Эксперты рассказали, почему общий доход населения перестал расти

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По итогам третьего квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.
Как считают эксперты, в этом году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. Они также утверждают, что доходы в некорпоративном секторе после второго квартала оказались на 18% ниже, чем аналогичный период 2019 года, когда не было пандемии.
К такому сектору относятся работники с трудовым доходом, но не являющиеся наемными работниками. В частности, речь идет об индивидуальных предпринимателях, самозанятых, занятых неформально и занятых у частных лиц.
Специалисты утверждают, что этот фактор тянет вниз доходы россиян, при том, что в целом они начали расти благодаря увеличению зарплат в бюджетной сфере и соцвыплатам.
Рост денежных доходов российских граждан в третьем квартале 2021 года в первую очередь связывают с единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам.
Ранее сообщалось, что большинство россиян тратят основную часть дохода на продукты. Такой результат показал совместный опрос сервисов "Авито.Работа" и "Деньги Вперед".
Согласно данным исследования, значительную часть заработка на продукты тратят 70% респондентов. Также приличную статью расходов составляют оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и выплаты по кредитам – на эти цели большую часть зарплаты переводят 45 и 30% опрошенных.
Среди наиболее популярных расходных статей респонденты также назвали покупку одежды и обуви, расходы на интернет и телефон, обслуживание машины и другое.
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