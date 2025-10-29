ФАС завела дело в отношении независимых АЗС в Крыму

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завела антимонопольное дело в отношении независимых автозаправочных станций (АЗС) в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в их действиях были выявлены признаки заключения картеля.

Ранее ФАС начала требовать от региональных АЗС снижать цены на топливо. Служба рассылает соответствующие предупреждения при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Например, их выдали владельцам сетей автозаправок в Тверской и Тюменской областях.

Кроме того, до 1 декабря 2026 года ФАС внедрит Единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти. Особый акцент в документе сделан на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые обеспечат прозрачность бизнес-процессов и предотвратят недобросовестную конкуренцию.

Параллельно ФАС предстоит расширить функционал ГИС "Антикартель" за счет запуска новых модулей.

