ФАС внедрит Единую систему тарифного регулирования до конца 2026 года

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внедрит Единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти до 1 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба правительства.

Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы правительство утвердило 9 октября. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одна из задач общеотраслевого блока – внедрение Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования в работу региональных органов власти, осуществляющих контроль за госрегулированием тарифов на товары (услуги). Этой работой займется ФАС. Срок – до 1 декабря 2026 года", – пояснили в правительстве.

В кабмине подчеркнули, что особый акцент в документе сделан на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые обеспечат прозрачность бизнес-процессов и предотвратят недобросовестную конкуренцию.

Параллельно ФАС предстоит расширить функционал ГИС "Антикартель" за счет запуска новых модулей. Согласно плану, антимонопольная служба должна представить соответствующий доклад в правительство в январе 2029 года.

Ранее сообщалось, что ФАС начала требовать от региональных АЗС снижать цены на топливо. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рассылает соответствующие предупреждения. Например, их выдали владельцам сетей автозаправок в Тверской и Тюменской областях.