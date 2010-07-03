VI Семейный финансовый фестиваль научит, что делать сегодня, чтобы жить в достатке завтра

Фото: предоставлено организаторами

23 ноября в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль – мероприятие для взрослых и детей, где каждый сможет улучшить свои знания в области финансовой грамотности через игры и развлечения.

Фестиваль проводится с 2017 года и неизменно получает признание и высокие оценки участников. В этот раз он снова объединит родителей, детей, воспитателей, педагогов, экспертов в различных сферах управления личными финансами, чтобы помочь им развить навыки адаптации в мире финансовых отношений и приобрести необходимые знания в области финансовой грамотности.

Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями. Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса.

Что можно сделать сегодня, чтобы жить в достатке завтра? Ответ на этот вопрос можно будет найти в каждой локации фестиваля. В течение дня там будут проходить разнообразные мероприятия на тему грамотного обращения с деньгами. Формат будет игровым, и это позволит сделать процесс обучения максимально доступным и интересным. Участников ждут публичные лекции и открытые дискуссии с участием известных спикеров, творческие мастер-классы, презентации лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, игровые уроки, экономические настольные игры, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы, конкурсы и многое другое.



Фото: предоставлено организаторами

Школьники узнают, как считать деньги, как рационально экономить, как и на что целесообразно копить средства, как отличать потребности от желаний и как ставить финансовые цели. Подросткам расскажут об образовании и компетенциях будущего, а также о том, как правильно распоряжаться деньгами, избегать финансовых ошибок и прогнозировать свое финансовое будущее. Взрослые участники смогут получить бесплатные консультации по вопросам финансового планирования и защите прав потребителей. Кроме того, у них будет возможность посетить лекции и мастер-классы, на которых эксперты расскажут о финансовой грамотности в цифровом мире, инструментах для сохранения и приумножения сбережений, современных сервисах в сфере управления личными финансами, безопасности при использовании онлайн-банкинга, автоматизации платежей и переводов.

Фестиваль является завершающим мероприятием VI Всероссийской недели сбережений, организованной в рамках Проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".