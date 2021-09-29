Минфин предложил ряд изменений в налогообложение физлиц – СМИ

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Министерство финансов предложило внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Они содержатся в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает газета "Известия".
Одно из предложений касается удаленных сотрудников российских фирм, живущих за рубежом. Их могут обязать платить НДФЛ.
Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами РФ. Предполагается установить, что такие вознаграждения при работе заграничных сотрудников, работающих на удаленке, относятся в целях налогообложения к доходам от источников в России.
Как пояснил руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян, это означает, что иностранных налоговых резидентов, работающих удаленно на российскую фирму, могут обязать платить НДФЛ. По действующему законодательству они это делать не должны.
Другая инициатива касается ужесточения фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сейчас, если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Если же куш меньше, граждане должны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предложил возложить ответственность на игорные заведения.
Еще несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. В целях освобождения от налогообложения установят предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев в своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание. В связи с этим он попросил оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для работающих студентов.
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