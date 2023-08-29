Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля впервые с 16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс европейской валюты на Московской бирже превысил 104 рубля впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 15:08 евро увеличился на 0,87% и достиг 104,08 рубля, однако к 15:11 рост замедлился и его стоимость составила 103,85 рубля.

В свою очередь, американская валюта показала рост на 0,85%, до 96,12 рубля, юань оказался на отметке 13,159 рубля.

До этого курс доллара преодолел отметку в 96 рублей. В 13:36 американская валюта выросла на 0,74%, до отметки 96,02 рубля. Однако уже в 13:38 ее стоимость составила 95,99 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что рубль вновь может начать укрепляться с 1 сентября, когда закончится сезон отпусков. Эксперт объяснил, что национальная валюта ранее ослабла на фоне ускорения инфляции и слабых данных по торговому балансу. В случае падения рубля Банк России может ужесточить валютные ограничения, добавил аналитик.

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