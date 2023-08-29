Курс доллара на Мосбирже поднялся до 96 рублей впервые с 16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 96 рублей впервые с 16 августа. Это подтверждают данные торгов.

Так, в 13:36 американская валюта выросла на 0,74%, до отметки 96,02 рубля. Однако уже в 13:38 ее стоимость составила 95,99 рубля.

В свою очередь, евро вырос до 103,76 рубля(+0,55%), а юань – до 13,15 рубля(+0,73%).

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предупредил, что есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа. Специалист объяснил, что ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты.



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