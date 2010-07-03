Росстат назвал объем "невидимой" экономики России

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Объем неучтенной экономики России в 2017 году, в том числе теневое и незарегистрированное производство, составил 11,7 триллиона рублей – 12,7% ВВП. Об этом сообщает Росстат.

Большая его часть пришлась на сферу недвижимости, сельское хозяйство, торговлю и строительство. Свыше 70% экономических операций в первом секторе относятся именно к неформальной экономике. В области госуправления и обеспечения военной безопасности, а также водоснабжения и утилизации отходов теневой деятельности нет.

Доля "невидимой" экономики в ВВП России снизилась. В 2016 году объем теневой экономики был на уровне 11,4 триллиона рублей (13,2% ВВП), в 2015-м – 11 триллионов (13,2% ВВП), в 2014-м – 10,9 триллиона (13,9% ВВП).

Ранее стало известно, что расходы российской экономики на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году достигли 4,85 триллиона рублей – около 5,3% ВВП. Росстат исключил данные о расходах по этим категориям из-за их секретности. Одни считают, что это гостайна, другие же полагают, что такие сведения должны быть максимально прозрачны во избежание нецелевых трат государственных денег.