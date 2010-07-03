Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:18

Росстат назвал объем "невидимой" экономики России

экономика

11:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/LUNNO

Объем неучтенной экономики России в 2017 году, в том числе теневое и незарегистрированное производство, составил 11,7 триллиона рублей – 12,7% ВВП. Об этом сообщает Росстат.

Большая его часть пришлась на сферу недвижимости, сельское хозяйство, торговлю и строительство. Свыше 70% экономических операций в первом секторе относятся именно к неформальной экономике. В области госуправления и обеспечения военной безопасности, а также водоснабжения и утилизации отходов теневой деятельности нет.

Доля "невидимой" экономики в ВВП России снизилась. В 2016 году объем теневой экономики был на уровне 11,4 триллиона рублей (13,2% ВВП), в 2015-м – 11 триллионов (13,2% ВВП), в 2014-м – 10,9 триллиона (13,9% ВВП).

Ранее стало известно, что расходы российской экономики на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году достигли 4,85 триллиона рублей – около 5,3% ВВП. Росстат исключил данные о расходах по этим категориям из-за их секретности. Одни считают, что это гостайна, другие же полагают, что такие сведения должны быть максимально прозрачны во избежание нецелевых трат государственных денег.

Читайте также

экономика

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика