Раскрыты объемы "секретной" российской экономики

11:26
11:26
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Расходы российской экономики на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году достигли 4,85 триллиона рублей – около 5,3 процента ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.
Журналисты посчитали общий показатель засекреченных расходов как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 триллиона рублей) и затратами на основные фонды: здания, транспорт, оборудование и другие.
Отмечается, что Росстат исключил данные о расходах по этим категориям из-за их секретности. Одни эксперты считают, что информация представляет собой государственную тайну. По мнению других, такие сведения должны быть максимально прозрачны во избежание нецелевых трат государственных денег.
Ранее доля секретных расходов росла, но в 2016–2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Росстат говорил об уменьшении "приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал", так что в 2018 году показатель мог снизиться.
В феврале Росстат сообщил о рекордном росте экономики страны. Согласно его оценкам, рост ВВП России за 2018 год составил 2,3%. По результатам прошлого года, наибольший рост зафиксировали в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в страховании и строительстве, а также в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.
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