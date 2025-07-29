Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля

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Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 8 мая превысил 82 рубля, следует из данных торгов.

К 10:05 по московскому времени курс доллара поднялся на 71 копейку относительно предыдущего закрытия – до 82,12 рубля. Это обновило максимумы почти за три месяца.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что в сентябре курс доллара будет расти умеренными темпами в сторону 90 рублей.

По словам эксперта, этому будут способствовать рост импорта и туристический сезон, который продолжается в сентябре. Российские туристы будут обменивать рубли на доллары, из-за чего увеличится спрос на американскую валюту.

