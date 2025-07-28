Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 20 мая

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Впервые с 20 мая расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 17:05 по московскому времени курс доллара вырос на 1,93 рубля относительно предыдущего закрытия и составил 81,21 рубля. Это обновило максимумы более чем за два месяца.

В 13:23 по московскому времени курс доллара составлял 79,92 рубля, за несколько минут до этого повысившись до 80,01 рубля. Это стало максимальным показателем за период с 27 мая.

При этом главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли является кросс-курс. С 10:00 до 19:00 проходят торги юанем, в эти часы возможен расчет курса доллара через стоимость валюты в соотношении с юанем на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Это происходит из-за того, что летом прошлого года на Московской бирже приостановили торги долларом.

