На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности. Фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", – подчеркнул Макогон.
Он также отметил, что "Газпром" уже перебросил основные объемы газа на северный коридор и закрыл несколько станций на пути транзита через Украину для поставок через "Северный поток – 2".
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о нехватке газа на Украине. По его словам, Киеву грозит нехватка этого топлива даже в случае сохранения транзита в объеме 15–20 миллиардов кубометров.
Корнейчук напомнил, что с 2015 года Украина формально приобретает европейский газ, являющийся на самом деле российским сырьем из транзитной трубы.
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