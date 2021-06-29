Силуанов перечислил главные вызовы для экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пандемия коронавируса привела к крупнейшему за послевоенную историю падению мировой экономики и ее существенному изменению. Российскому правительству необходимо оперативно реагировать на данные факторы для оптимизации бюджетной политики. Таким мнением министр финансов РФ Антон Силуанов поделился в статье, опубликованной в журнале "Финансы".
"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям – адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения", – написал он.
По его словам, в кратко- и среднесрочной перспективе на финансовое планирование влияют зависимость экономического развития от эпидемической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.
В долгосрочном планировании речь идет об ускоренном энергопереходе, повышенной волатильности нефтяного сектора, изменении структуры рынка труда и усилении цифрового неравенства, трансформации спроса и поведении потребителей, а также других факторах.
На последние, по мнению Силуанова, властям необходимо реагировать структурными реформами. К основным приоритетам правительства в условиях пандемии он отнес обеспечение качественной медпомощи, восстановление и повышение доходов граждан, создание равных возможностей для получения образования, а также развитие комфортной среды для жизни и предпринимательства.
Ранее глава Минфина заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.
Он пояснил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, сокращение бюджетных расходов должно происходить быстро, подчеркнул министр.
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