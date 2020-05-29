Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил средства массовой информации (СМИ) в перечень сфер, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сообщили в пресс-службе правительства.
Данное решение было принято после обращения президента Татарстана Рустама Минниханова. Пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, а также сетевые издания, телекомпании и радиостанции, информационные агентства.
Среди предложенных мер отсрочка от уплаты налогов на полгода (кроме НДС) и арендных платежей в отношении государственной, муниципальной или частной собственности. Также для СМИ разрешены льготные кредиты по ставке в 2 процента.
Еще одна доступная мера касается выплаты заработной платы. СМИ могут получить прямые субсидии – их также разрешено перечислить на оплату долгов за коммунальные услуги. Средства начислят из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника.
По состоянию на 27 мая в перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошло 42 сферы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что в затронутых пандемией сферах занято около 6 миллионов человек.
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