Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К лету стоимость авиабилетов в России вернется к уровню 2019 года и продолжит расти, заявил совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в беседе с РБК.

Он отметил, что цены начнут двигаться вверх уже в 2022 году.

"В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом", – рассказал Ванцев.

Эксперт объяснил, что предстоящий рост цен связан с удешевлением национальной валюты на 15–20%. В то же время лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах.

Собеседник издания подчеркнул, что компании оказались в сложной экономической ситуации, из которой есть лишь два выхода: закрытие или повышение тарифов.

Совладелец Внуково убежден, что повышать стоимость билетов следует с осторожностью, чтобы не потерять загрузку рейсов.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба проверит рост цен на авиабилеты. После закрытия Турции другие туристические направления сильно подорожали. Причем скачок случился только у отечественных перевозчиков.