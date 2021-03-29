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Экономика

09:15

В Госдуме предложили ввести ограничения по количеству кредитов

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

В РФ могут установить лимит на число кредитов, которые в банках сможет получить один человек. Данный вопрос рассмотрят в Госдуме, а финальное решение примут члены совета директоров ЦБ.

Согласно опубликованному проекту, в случае если гражданин нарушит установленный банками лимит, предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска.

Кроме того, для микрофинансовых организаций предусмотрят дополнительные коэффициенты риска или применят меры, которые предусмотрены федеральными законами, передают "Ведомости".

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева заявила, что не существует ситуаций, при которых гражданин может взять деньги в микрофинансовой организации с минимальными для себя рисками. По ее словам, сегодня банки принимают решение о выдаче кредита почти мгновенно, обращаться в МФО невыгодно, стоимость займа "до получки" гораздо выше стоимости потребкредита в любом банке.

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