Эксперт рассказал, кому нужно заплатить налоги до конца апреля

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Подать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году нужно до 2 мая. Тем, кто не подаст документы в налоговую, могут грозить штрафы и пени, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Экономист Анатолий Фарафонов рассказал, что отчитаться о доходах за прошедший год должны нотариусы и адвокаты, индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые продали в прошлом году недвижимость или автомобиль. Более того, подать декларацию обязаны россияне, которые в 2023 году продали или сдавали имущество в аренду, а также продали ценные бумаги, находившиеся в собственности менее пяти лет.

"Плательщики налога на доходы физических лиц подразделяются на налоговых резидентов, фактически находившихся в России не менее 183 календарных дней на протяжении 12 следующих подряд месяцев, и тех, кто не относится к налоговым резидентам, но получает доход на территории страны", – пояснил экономист.

Декларацию 3-НДФЛ также должны подготовить и подать лица, выигравшие в лотерею. Отчитаться самостоятельно нужно, если сумма выигрыша составляет от 4 до 15 тысяч рублей.

Оплатить налог также нужно с недвижимости, транспорта, долей и акций, полученных от человека, с которым не связывают родственные узы.

Ранее в Совфеде поддержали идею об отмене налога на вклады от трех лет. Инициативу также поддержали представители российских банков. Они заявили, что мера будет стимулировать интерес граждан к таким инструментам и поможет привлечь длинные деньги в экономику.



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