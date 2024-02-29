Столичная компания запустила конвейерную сборку банкоматов

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Московский производитель "Сага Технологии" запустил линию конвейерной сборки банкоматов, благодаря которой можно производить более 300 устройств в месяц. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Столичный производитель банкоматов в 2022 году получил патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга РФ. Уже в 2023 разработка получила сертификацию Центробанка России", – передает Агентство "Москва" слова руководителя ведомства Владислава Овчинского.

Компания начала производить банкоматы, автоматические депозитные машины, платежные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты, электрозарядные станции, промышленных и учебных роботов в 2006 году. Всего предприятие выпускает более 700 моделей устройств.

По словам директора компании Оксаны Калашниковой, высокотехнологичные устройства предоставляют партнерам возможность получать отечественные изделия в короткие сроки.

"Наши банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют небольшие габариты и повышенные антивандальные характеристики", – добавила она.

Как рассказали в департаменте, в Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, сотрудниками которых являются 725 тысяч человек. Средние и крупные предприятия производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

"В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города", – говорится в сообщении.

Ранее московский производитель "Интеллектуальные робот системы" в прошлом году в два раза увеличил выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. В линейке компании представлены свыше 20 единиц оборудования, которое применяется для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки, резки, напыления и дробеструйной обработки.

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