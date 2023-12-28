Искусственное разрушение спроса на газ в ЕС привело к деиндустриализации – "Газпром"

Фото: ТАСС/EPA/NORBERT FELLECHNER

Искусственное разрушение спроса на газ, которое идет в Европе, во многих странах ЕС уже привело к деиндустриализации. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель", – приводит его слова ТАСС.

Говоря об этом, Миллер назвал разрушение спроса умышленным и выразил удивление.

Ранее "Газпром" указал на недобросовестные действия компаний из Европы и США на рынке газа. Это, по мнению компании, негативно сказывается на надежности поставок газа на международный рынок.

