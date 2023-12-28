28 декабря, 21:00Экономика
Искусственное разрушение спроса на газ в ЕС привело к деиндустриализации – "Газпром"
Фото: ТАСС/EPA/NORBERT FELLECHNER
Искусственное разрушение спроса на газ, которое идет в Европе, во многих странах ЕС уже привело к деиндустриализации. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель", – приводит его слова ТАСС.
Говоря об этом, Миллер назвал разрушение спроса умышленным и выразил удивление.
Ранее "Газпром" указал на недобросовестные действия компаний из Европы и США на рынке газа. Это, по мнению компании, негативно сказывается на надежности поставок газа на международный рынок.
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