Binance попросила пользователей из РФ вывести средства до 29 декабря

Фото: 123RF/burdun

Криптобиржа Binance попросила российских пользователей вывести все средства до 29 декабря. В официальной службе поддержки РБК подтвердили подобную информацию.

С 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства, а также вывести средства на биржу CommEX или другие площадки.

В техподдержке пояснили, что письма с подобной просьбой рассылают всем, чье местоположение временно или постоянно определяется на территории РФ.

В сентябре 2023 года Binance объявила о полном уходе из России. С 31 января 2024 года биржа перестанет поддерживать операции в рублях.



Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ