В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский оценил возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Биричевский выразил мнение, что планы США сделать рубль "деревянным" не имеют ничего общего с реальностью.

"Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики", – сказал Биричевский.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Как утверждалось в статье, наиболее вероятным ограничением может стать конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут повлиять на возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже заместитель помощника США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Кроме того, он допустил задержки платежей за газ и нефть.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва может асимметрично или зеркально ответить на санкции США. Он отметил, что ответные меры будут призваны защитить национальные интересы.