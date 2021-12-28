Москва увеличила экспорт зимнего спортивного инвентаря почти на 80%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва в 2021 году увеличила экспорт зимнего спортивного инвентаря почти на 80% – до 4,07 миллиона долларов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"При этом доля Москвы в продажах страны составила 34,2%. По объему экспорта город опередил Калужскую и Ярославскую области. Всего столичные поставщики экспортировали товары на сумму 1,39 миллиона долларов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.
Основными покупателями были Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Кроме того, столица продала спортивное снаряжение Франции на сумму 39,35 тысячи долларов, Сербии – на сумму 36,61 тысячи долларов, а экспорт в Италию в 2021 году увеличился в 18 раз.
Иностранные покупатели чаще всего приобретали коньки (725,97 тысячи долларов), беговые лыжи (87,88 тысячи долларов), лыжные палки (44,01 тысячи долларов), лыжные ботинки (217,47 тысячи долларов) и костюмы (12,53 тысячи долларов). При этом Казахстан на 148,2% увеличил импорт лыж, а Белоруссия на 183,8% – лыжных палок.
Ранее сообщалось, что объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы с января по июль этого года составил 15,9 миллиарда долларов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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