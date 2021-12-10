Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В 2022 году столичные компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках при поддержке городских властей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставки пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, несмотря на эпидемиологические ограничения, мировая торговля не остановилась и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате COVID-free.

"Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах – Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане – второй среди стран по объему столичного экспорта агропромышленного комплекса в январе – сентябре 2021 года", – сказал Ефимов.

Принять участие в выставках можно будет бесплатно в рамках коллективного стенда Москвы. Каждому участию в выставке и организации бизнес-миссии предшествует работа специалистов центра "Моспром", которая включает аналитическое исследование рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к будущим переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов, то есть весь комплекс предпродажных мероприятий.

Когда мероприятия оканчиваются, специалисты "Моспрома" продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов.

В этом году специалисты центра "Моспром" организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям.

В следующем году столичные косметические компании смогут представить свою продукцию на европейских рынках и принять участие в крупной региональной выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna. Мероприятие пройдет 10–14 марта.

Также в первом квартале 2022 года пройдет "Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии". Мероприятие состоится в Джакарте. Общий стенд московских промышленников представят и на индустриальной выставке "Иннопром" в Узбекистане, которая состоится с 25 по 27 апреля в Ташкенте.

Заявки на участие во всех трех мероприятиях принимаются до 24 декабря 2021 года. Для этого нужно написать на электронную почту perel.vl@prom.moscow. Для участия в выставках "Иннопром" в Узбекистане и Индонезии надо отправить сообщение на temirov.aa@prom.moscow.

С 6 по 9 июня московские предприятия в сферах строительства и производства природоохранных технологий представят свои наработки на выставке Project Qatar 2022, которая состоится в Катаре. Экспортеры продукции агропромышленного комплекса смогут презентовать свои товары на FoodExpo Qazaqstan в Казахстане с 2 по 4 ноября 2022 года. Заявки на поездку в Катар принимаются до 30 января, а чтобы попасть на FoodExpo Qazaqstan, надо отправить обращение на perel.vl@prom.moscow до 31 марта.

Ранее сообщалось, что в проекте "Открой#Моспром" впервые принял участие Московский НПЗ. На экскурсии по заводу москвичам подробно представили результаты 80% модернизации производства, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду было сокращено на 75%.

Проект "Открой#Моспром" существует с 2019 года. В первую очередь он был создан, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности.

Всего с 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено более 500 экскурсий для 14 тысяч москвичей.