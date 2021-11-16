Ефимов: Москва является ведущим национальным экспортером фармацевтической продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2021 году экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники составил 819,39 миллиона долларов. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос в четыре раза, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время Москва является центром фармацевтической промышленности РФ.

"На долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% – фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 миллиона долларов за восемь месяцев 2019 года до 819,39 миллиона долларов в январе – августе 2021 года", – подчеркнул он.

По словам Ефимова, в этом году столица расширила географию поставок на 17 стран по сравнению с прошлым годом. В основном российские товары приобретали Аргентина, Индия, Мексика, ОАЭ, Италия и страны ближнего зарубежья. Ключевыми импортерами стали Нидерланды, Германия и Франция.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в 2021 году экспорт медицинской продукции составил свыше 69 миллионов долларов, что на 39% выше показателей прошлого года. При этом экспорт фармацевтических товаров составил более 750 миллионов долларов.

"Нарастить объем экспорта фармацевтической продукции удалось как за счет увеличения поставок разного рода вакцин, так и благодаря развитию экспорта других фармацевтических товаров, в частности расфасованных лекарств и иммунологических продуктов", – отметил Прохоров.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более двух тысяч столичных компаний получили субсидии и гранты от города. Чаще всего финансовую поддержку получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.

