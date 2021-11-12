Экоинсталляция о "зеленых" облигациях открылась на станции метро "Деловой центр"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Деловой центр" открылась экоинсталляция, посвященная "зеленым" облигациям столицы, рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Сегодня на станции "Деловой центр" мы открываем зеленые инсталляции, посвященные "зеленым" облигациям города Москвы", – сказала она.

Багреева напомнила, что Москва стала первым российским регионом, который выпустил "зеленые" облигации.

По ее словам, локация для создания инсталляции выбрана неслучайно: средства от размещения облигаций пойдут на строительство БКЛ метро и закупку электробусов.

Как отметил первый заместитель руководителя Дептранса Роман Латыпов, станцией "Деловой центр" ежедневно пользуется большое количество пассажиров.

"Здесь пассажиров ждет зона ожидания с живыми цветами, это один из тех редких случаев, когда под землей, на глубине есть живые цветы, и пассажиры могут ознакомиться с информацией о зеленых облигациях и при этом отдохнуть", – сказал Латыпов.

Также вдоль станции по всей пешеходной зоне высажены деревья, есть интерактивная зона, которая переносит проходящих мимо пассажиров внутрь проекции. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной AR-реальностью.

Ранее в Москве был осуществлен один из крупнейших проектов в рамках "Зеленого курса" – размещение зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей.

Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в сегмент "зеленых" облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи.

Концепцию выпуска "зеленых" облигаций утвердил Сергей Собянин. Уточнялось, что правительство города направит эквивалент полученных от облигаций средств на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов.

