Экоинсталляция о "зеленых" облигациях открылась на станции метро "Деловой центр"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Деловой центр" открылась экоинсталляция, посвященная "зеленым" облигациям столицы, рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.
"Сегодня на станции "Деловой центр" мы открываем зеленые инсталляции, посвященные "зеленым" облигациям города Москвы", – сказала она.
Багреева напомнила, что Москва стала первым российским регионом, который выпустил "зеленые" облигации.
По ее словам, локация для создания инсталляции выбрана неслучайно: средства от размещения облигаций пойдут на строительство БКЛ метро и закупку электробусов.
Как отметил первый заместитель руководителя Дептранса Роман Латыпов, станцией "Деловой центр" ежедневно пользуется большое количество пассажиров.
"Здесь пассажиров ждет зона ожидания с живыми цветами, это один из тех редких случаев, когда под землей, на глубине есть живые цветы, и пассажиры могут ознакомиться с информацией о зеленых облигациях и при этом отдохнуть", – сказал Латыпов.
Также вдоль станции по всей пешеходной зоне высажены деревья, есть интерактивная зона, которая переносит проходящих мимо пассажиров внутрь проекции. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной AR-реальностью.
Ранее в Москве был осуществлен один из крупнейших проектов в рамках "Зеленого курса" – размещение зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей.
Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в сегмент "зеленых" облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи.
Концепцию выпуска "зеленых" облигаций утвердил Сергей Собянин. Уточнялось, что правительство города направит эквивалент полученных от облигаций средств на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: