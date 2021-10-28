The Economist рассказал о возможной замене российскому газу в Европе

Фото: depositphotos/AleksTaurus

Авторы журнала The Economist рассказали о возможной альтернативе российскому газу для европейских потребителей. Об этом сообщается в редакционной статье.

По мнению журналистов, Европа могла бы обратиться к странам Ближнего Востока и Северной Африки, где есть большие запасы топлива. Так, резервы есть у Алжира и Катара.

"Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках", – указывают авторы.

Дело в том, что потребителями голубого топлива также выступают страны Азии, забирающие порядка 75% мирового импорта сжиженного природного газа, а также Латинской Америки.

Авторы The Economist допустили, что Европа могла бы пользоваться Южным газовым коридором. Эта магистраль позволяет транспортировать до десяти миллиардов кубометров топлива из Азербайджана в Италию, хотя такие поставки удовлетворили бы лишь малую часть потребностей Евросоюза.

Владимир Путин накануне, 27 октября, поручил правительству РФ до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса на мировых рынках. Президент подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает и российским потребителям.

