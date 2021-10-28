Эксперт прокомментировал просьбу Польши снизить цены на газ

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Легитимность требований польской компании PGNiG о снижении "Газпромом" цен на газ будет определяться в ходе переговоров, а при негативном развитии событий – через суд, считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, Польша уже подавала подобные иски, однако они не были успешными.

"Что касается цен, сейчас многие будут стараться их пересматривать. Но надо понимать, что в основе происходящих событий в глобальном смысле лежит мировая нехватка предложения на фоне растущего спроса", – рассказал Фролов в беседе с RT.

Он также отметил, что обостряющаяся ситуация в Евросоюзе связана с отказом от нефтяной привязки при определении цены в пользу привязки к спотовым котировкам.

"Если в Азии нефтяная привязка обеспечивает порядка 75% поступающих в этот регион объемов, то в Европе цена практически 100% газа зависит от спотовых котировок. Что, разумеется, бьет по экономике всех стран ЕС и Польши в частности", – подчеркнул эксперт.

Фролов считает, что вместо того, чтобы договориться с "Газпромом" о ценах, Польша вновь выбрала путь конфронтации.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой снизить цены на поставляемый в страну газ в связи с беспрецедентным ростом стоимости топлива на европейском рынке.

В заявлении отмечается, что Польша просит снизить цену газа по поставкам, которые осуществляются в рамках так называемого "Ямальского контракта", заключенного между Россией и Польшей в 1996 году.

