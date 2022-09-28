В ФРГ считают, что все нитки "Северных потоков" будут непригодны для использования – СМИ

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода "Северный поток" и одна газопровода "Северный поток – 2" будут непригодны для использования. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию", – отметил источник издания.

При этом подчеркивается, что специалисты министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента.

Так, федеральная полиция усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут тщательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

В материале говорится, что федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.

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