В Москве в августе возник дефицит авокадо

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Фото: depositphotos/Baloncici
В августе жители столицы заметили дефицит авокадо. В некоторых столичных сетевых магазинах оно вовсе пропало из продажи, а в других выросло в цене или ухудшилось по качеству. Ситуацию с нехваткой авокадо подтвердили закупщики и представители торговых сетей, сообщает РБК.
Ритейлеры признались, что летом испытывают трудности с поставками авокадо. В одной из крупных торговых сетей уточнили, что дефицит наблюдался с 20 июля по 10 августа. Хотя теперь поставки возобновились, цены у поставщиков выросли на 80%, констатировали продавцы.
Отмечается, что в августе рестораторам пришлось закупать авокадо самого популярного сорта Хаас по цене 700–750 рублей за килограмм, тогда как прежде экзотические плоды стоили 450 рублей за килограмм.
По информации поставщиков, в зимний период большую часть авокадо доставляют в Москву из Израиля. В течение года поставки также идут из стран Африки и Латинской Америки. При этом Кения, которая была лидером поставок в 2018 году, из-за неурожая снизила их объем более чем вдвое – до 2,4 тысячи тонн.
В начале августа фермеры предупредили, что мед в России может подорожать из-за гибели пчел по всей стране. По их словам, ульи значительно опустели сразу в 30 регионах, в том числе в Московской области. Производители меда потеряли почти 40 тысяч пчелосемей, в связи с чем цены на мед в столице начали расти.
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