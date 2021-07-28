На Украине средняя зарплата впервые превысила 500 долларов

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Средняя номинальная зарплата на Украине достигла отметки 14 313 гривен, что соответствует 525 долларам. Это самый высокий показатель за всю историю страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Последний раз наиболее высокий показатель средней зарплаты фиксировали в 2019 году, тогда он составлял 400 долларов. А до этого ту же сумму отмечали в середине 2013 года, однако после этого она снизилась в два раза.

Согласно новым данным украинского Госстата, самые высокие заработные платы у жителей Киева – они получают в среднем 20 455 гривен, или 751 доллар, а самые низкие – у жителей Кировоградской области, средний доход которых составляет около 422 долларов.

Несмотря на внешне положительную динамику, в комитете Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отмечают, что 42% работающего населения страны живет за чертой бедности. При этом, по прогнозу Национальной академии наук Украины, в 2021 году в стране не ожидается улучшения ситуации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал видеть реальное отношение Запада к его стране.

По словам парламентария, Киеву нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с ЕС, поскольку из-за него Украина "убила" свой рынок, в частности местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей. Муравьев подчеркнул, что Зеленского беспокоит тот факт, что на вопрос о том, какие реформы необходимо провести Украине и когда этот перечень будет предоставлен, он не получает конкретных ответов.

