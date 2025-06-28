Российско-Ливийский экономический форум проходит в Москве

Фото: телеграм-канал "Деловой клуб "Лидерская среда" auprf.ru"

В столице стартовал второй этап Российско-Ливийского экономического форума. Он продлится до 30 июня, пишет Агентство "Москва".

"Кратко расскажу историю сегодняшнего мероприятия. Она началась с того, что в феврале текущего года группа представителей нашей Ассоциации управленцев и предпринимателей посетила город Бенгази и посетила первый экономический форум Россия – Ливия", – начал председатель Ассоциации управленцев и предпринимателей Азат Гулов.

В ходе этой поездки был подписан меморандум о сотрудничестве между ассоциацией, Торгово-промышленной палатой Ливии, продолжил он в своей приветственной речи. Цель этого документа – развитие торговли между Россией и Ливией, в том числе с помощью организации бизнес-миссий и бизнес-форумов.

Так, в рамках меморандума в марте и апреле текущего года была проведена работа по организации торговых операций. В этот период специалисты изучили рынки Ливии и их потребности.

"И пришли к выводу, что сейчас пришла необходимость проведения второго экономического форума в большем составе для того, чтобы обеспечить большое количество новых прямых контактов между российскими компаниями и ливийскими", – добавил Гулов.

С приветственным словом также выступил руководитель ливийской делегации, глава отдела Восточной Европы министерства иностранных дел Ливии Ахмед Юнус Ахмед Аль-Микасби. Он указал, что в состав его делегации вошли представители госструктур, исполнительных органов, а также компаний частного и государственного сектора, деятельность которых охватывает энергетику, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, транспорт и услуги.

Вместе с тем форум посетили ливийские предприниматели и инвесторы, заинтересованные в развитии партнерства с российскими коллегами.

"Сегодня Ливия открыта для качественных инвестиций", – заключил он.

Первый этап форума состоялся в Санкт-Петербурге с 25 по 26 июня. Тогда мероприятие собрало предпринимателей, инвесторов и представителей власти. Программа включала B2B-встречи, переговоры и презентации ключевых бизнес-проектов России и Ливии.

Программа нынешнего же форума включает в себя обширный спектр направлений: энергетика, медицина, строительство, пищевое производство, образование, туризм, телекоммуникации и ИТ, а также инвестиции.

Россия также продолжает работу по укреплению отношений с Индией. В рамках этой работы в Москве с 10 по 13 июля пройдет крупный туристический конгресс OTO-AI Convention. Форум соберет вместе сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих компаний стран.

На конгрессе зарубежные гости смогут ознакомиться с возможностями для отдыха в столице, а также посетить популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях.