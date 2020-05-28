Мощности газопровода "Ямал – Европа" на 28 мая не забронированы

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мощности польского участка трубопровода "Ямал – Европа" пока не забронированы. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе сети газопроводов Gaz-System.
Прием газа в пункте на границе Польши и ФРГ прекратился с 06:00 27 мая по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов. Оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.
Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел 26 мая. На нем было докуплено еще 6,7 миллиона киловатт-часов. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.
Срок действия между РФ и Польшей по транзиту газа истек 17 мая. В связи с этим ресурсы, поступавшие по газопроводу "Ямал – Европа", постепенно уменьшались. Теперь поступление газа в Германию происходит на базе аукционов, которые проводятся оператором газотранспортной сети Польши.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что страна надеется на сохранение объемов поставок российского газа через ее территорию.
Ранее газопровод был освобожден от исполнения правил по Газовой директивы Европейского союза. Отсчет действия 20-летнего исключения начался с 12 декабря 2019 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: