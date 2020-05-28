Мощности газопровода "Ямал – Европа" на 28 мая не забронированы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мощности польского участка трубопровода "Ямал – Европа" пока не забронированы. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе сети газопроводов Gaz-System.

Прием газа в пункте на границе Польши и ФРГ прекратился с 06:00 27 мая по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов. Оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.

Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел 26 мая. На нем было докуплено еще 6,7 миллиона киловатт-часов. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.

Срок действия между РФ и Польшей по транзиту газа истек 17 мая. В связи с этим ресурсы, поступавшие по газопроводу "Ямал – Европа", постепенно уменьшались. Теперь поступление газа в Германию происходит на базе аукционов, которые проводятся оператором газотранспортной сети Польши.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что страна надеется на сохранение объемов поставок российского газа через ее территорию.

Ранее газопровод был освобожден от исполнения правил по Газовой директивы Европейского союза. Отсчет действия 20-летнего исключения начался с 12 декабря 2019 года.