Курс доллара на Мосбирже упал до 81,27 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже немного укрепился по отношению к доллару и евро, при этом мало изменился к юаню.

Курс доллара расчетами завтра на 07:05 по московскому времени упал на 6 копеек, составив 81,27 рубля. Евро опустился на 5 копеек, до 89,67 рубля.

При этом юань торгуется на уровне предыдущего закрытия и стоит 11,71 рубля.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ хотят ограничить приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса. Таким образом там надеются избежать резких колебаний рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты на рынке РФ.



Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом рубля по отношению к доллару и евро