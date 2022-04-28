Аналитик предупредил о возможном увеличении курса доллара

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К концу этой недели курс доллара может устремиться к отметке 75 рублей, а дальнейший ход событий зависит от действий Банка РФ. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников пояснил, что в последнее время рубль укрепляется из-за притока экспортной выручки, так как уже 10 европейских покупателей открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. По его мнению, спрос на рубль появился из-за налогового периода, из-за которого компании меняли валюту на рубли.

"Если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей", – сказал Жильников.

Он подчеркнул, что это может вывести рубль к более обоснованным значениям.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ установил официальный курс доллара и евро на 28 апреля. Доллар оценивается в 72,88 рубля, евро – в 75,92 рубля.

До этого министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в 2022 году возможно сокращение объемов добычи нефти. По его словам, прогноз учитывает текущие объемы добычи, ситуацию с курсом валют и ценами на энергоносители.

