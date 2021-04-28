Курс евро на Мосбирже упал ниже 90 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 15:06 по московскому времени, курс европейской валюты достиг уровня 89,9875 рубля, ускорив снижение до 0,65%.

Ранее директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков заявил, что на этой неделе российская валюта может продолжить укрепляться и попытается преодолеть отметку в 87,5 рубля за евро, однако риски ослабления сохраняются.

Курс доллара, по его словам, может упасть ниже 75 рублей.