Эксперт спрогнозировал укрепление рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На этой неделе российская валюта может продолжить укрепляться и попытается преодолеть отметку 74,5 рубля за доллар, однако риски ослабления сохраняются. Об этом в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
"Вполне логично предположить дальнейшее укрепление рубля на фоне уплаты экспортерами и, соответственно, более высокого спроса на рубль", – сказал эксперт, добавив, что закрепление ниже уровня 75 рублей за доллар – вполне реалистичный сценарий.
При этом к евро рубль может укрепиться до 87,5 рубля, отметил Кабаков.
Он подчеркнул, что риски геополитической дестабилизации и рост распространения коронавируса в мире никуда не делись, из-за чего российская валюта все еще под угрозой. Дополнительные краткосрочные риски, по словам специалиста, связаны с длинными майскими выходными.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов сообщил, что у России не получится в одиночку ослабить американскую валюту, однако страна сможет пошатнуть позиции доллара при поддержке союзных стран. Он пояснил, что доллар в настоящее время играет слишком важную роль в работе мировой экономической системы, поэтому отдельная страна не способна вызвать его обрушение.
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