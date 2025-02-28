FT: банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов

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Банк Citigroup по ошибке перевел своему клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов, передает газета Financial Times.

По данным издания, инцидент произошел еще в апреле 2024 года, однако о нем не сообщалось. Перевод пропустили двое сотрудников, после чего транзакция была одобрена для обработки на следующий день.

Однако третий сотрудник заметил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя 1,5 часа после проведения платежа, транзакцию отменили спустя несколько часов, уточнила газета со ссылкой на внутренний отчет и два источника.

Как говорится в статье, средства не покинули банк, а Федеральная резервная система США была осведомлена о случившемся. Всего в прошлом году у кредитной организации произошло 10 ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее одного миллиарда долларов каждая, что при этом оказалось меньше 13 случаев в 2023-м, отмечается в материале.

Ранее юрист Давид Адамс рассказал, что для возврата денег, перечисленных на карту или по номеру телефона, нужно выяснить, в каком банке выпускалась карта и куда поступили средства. В случае ошибочного перевода нужно позвонить человеку и объяснить ситуацию. Если он откажется возвращать деньги, то нужно обратиться в банк получателя с заявлением и квитанцией о переводе, пояснил эксперт.