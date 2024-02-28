Биткоин превысил 64 тыс долларов впервые с ноября 2021 года

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Стоимость биткоина достигла 64 тысяч долларов впервые с 14 ноября 2021 года. Это следует из данных торгов на бирже Binance.

На 20:20 по московскому времени биткоин замедлил рост до 63,129 тысячи долларов, поднявшись на 10,49%.

Немногим ранее биткоин во время торговой сессии поднялся на 8,78%, до 62,074 тысячи долларов. На 19:57 биткоин ускорил рост до 62,332 тысячи долларов, прибавив 9,3%. Позже показатель достиг 63 тысяч долларов.

28 февраля стоимость биткоина выросла более чем на 6%, преодолев отметку в 60 тысяч долларов. Последний раз такой показатель фиксировали в ноябре 2021 года. На 16:25 биткоин подорожал на 6,5% за сутки.

В ночь на 27 февраля биткоин торговался на уровне 56,682 тысячи долларов. В последний раз стоимость валюты была выше 56 тысяч долларов 2 декабря 2021 года.