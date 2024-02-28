В Госдуме сочли необходимым снизить ключевую ставку ЦБ в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк РФ может перейти к снижению ключевой ставки в ближайшее время, поскольку ранее принятые меры дали свой результат. Об этом сообщает "Газета.ру".

Депутат отметил, что благодаря повышению показателя в РФ произошло сжатие потребительского спроса, а инфляционные ожидания снизились. Поддерживать такой эффект, уверен он, можно постепенным снижением ставки на 0,5–1 процентный пункт.

Помимо снижения ключевой ставки, считает Аксаков, важно продолжать целевые программы льготного кредитования и субсидирования ставок по кредитам реальному сектору.

"Думаю, что на уровень ключевой ставки в диапазоне 10–12% годовых можно выйти к концу этого года или в первом квартале следующего. Это подтолкнет банки к более активному кредитованию предприятий на оборотные средства и под короткие проекты", – предположил политик.

Аксаков также добавил, что возлагает большие надежды на программу долгосрочных сбережений граждан, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа и долевое страхование жизни. Законы об этих инструментах вступили в силу в РФ с 1 января 2024 года.

Между тем глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что первое снижение ключевой ставки может произойти во втором полугодии 2024-го. ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, но планирует это делать постепенно и плавно, отметила она.



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