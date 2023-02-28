Агентство Moody's спрогнозировало падение ВВП России на 3% в 2023 году

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ВВП России в 2023 году может сократиться на 3%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

Аналитики считают, что изоляция России на международном рынке из-за санкций может привести к приходу властей к использованию в стране неортодоксальной финансовой политики. В качестве одного из примеров агентство привело использование в стране "монетарного финансирования бюджета".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что снижение ВВП РФ может произойти из-за падения доходов страны от продажи энергоресурсов. Moody's придерживается позиции о том, что санкции в отношении российской нефти могут привести не только к сокращению доходов, но и ограничению доступа к иностранной валюте.

При этом в 2024 году агентство ожидает рост российского ВВП на 1%. Подобное может произойти из-за адаптации страны к западным санкциям, считают там.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон сообщил, что российские энергоносители по-прежнему пользуются высоким спросом в Европе. Многие страны успешно совершают сделки в российских рублях.

При этом Болгария, которая отказалась от сделок с подобным механизмом, испытывает обострение ситуации с газом в стране.



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