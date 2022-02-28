Крупнейшие импортеры алкоголя приостановили поставки в Россию из-за курса евро

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Крупнейшие российские импортеры алкогольной продукции приняли решение приостановить поставки из-за высокого курса евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли.
"С сегодняшнего дня и на неопределенный срок компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и физлиц) в связи с резким скачком евро", – приводит издание слова ресторатора Станислава Лисиченко.
По данным РБК, аналогичные решения приняли и другие импортеры, в том числе компания "Лудинг". Представитель последней не стал прогнозировать возобновление поставок, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации.
Уточняется, что президент Simple Group Максим Каширин еще в январе отмечал, что стоимость европейской валюты больше 90 рублей является критической для всей отрасли.
Ранее в понедельник доллар и евро взяли очередные исторические максимумы – 109,2 рубля и 122 рубля соответственно. Позже рубль взял курс на укрепление. В 12:33 по московскому времени доллар стоил 102,53 рубля, а евро – 113,56 рубля, причем до этого они опускались до 96,5 и 107,36 рубля соответственно.
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