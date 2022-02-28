Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги на денежном и валютном рынках Московской биржи откроются 28 февраля в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба биржевой площадки.

Отмечается, что торги и расчеты по сделкам валютного репо на денежном рынке проводиться не будут.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов.

До этого ЦБ РФ объявил о начале валютных интервенций. Также было принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору и расширить ломбардный список.