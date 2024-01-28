Индия намерена дистанцироваться от РФ как поставщика оружия – СМИ

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Индия стремится к отказу от российского оружия и переориентировке на западное. Об этом пишет Reuters.

"Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона", – сказал эксперт по России в аналитическом центре в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира отмечает, что за 20 лет РФ обеспечила 65% поставок оружия в Индию. Как уточняет агентство, Москва предлагает Нью-Дели поставки современных истребителей и самолетов, но Индия не стремится принимать подобные предложения, склоняясь к покупкам оружия у Вашингтона.

Между тем действовать Индия стремится осторожно, чтобы не спровоцировать дальнейшее сближение России и Китая, подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что Индия возобновила закупки российской свинины впервые за 3,5 года в ноябре 2023 года. Южноазиатская страна импортировала из РФ 12,41 тонны свинины, стоимость которой составила 50 тысяч долларов. Всего за ноябрь Индия ввезла свинины на 330 тысяч долларов.

Товарооборот России и Китая, в свою очередь, в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов.

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