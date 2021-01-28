Детский сад в Пушкаревом переулке переведен на программу льготной аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Пушкаревом переулке в центре Москвы открылся частный детский сад, который получил льготные условия аренды в рамках городской программы "Объект образования за рубль", рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках программы, которая действует в столице с 2013 года, город выставляет на аренду на специальные торги помещения, предназначенные под образовательные нужды. Если победитель торгов выполняет определенные условия, он получает право перейти на льготную арендную ставку в размере одного рубля за квадратный метр в год.

"Победитель аукциона по программе "Объект образования за рубль" должен оформить лицензию на образовательную деятельность, привести здание или помещение в соответствующий вид, а после этого выполнить требования департамента образования по реализации общеобразовательных программ, которые необходимо подтверждать ежегодно. На данный момент по этой программе в Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений. По 19 из них уже задействована опция льготной ставки. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям составляет более 191 миллиона рублей", – сказал Ефимов.

Отмечается, что ранее в двухэтажном здании площадью 752,5 квадратного метра, построенном в 1913 году, располагался корпус средней школы. Таким образом, здание сохранило свою образовательную функцию. Договор аренды с победителем аукциона заключен на 49 лет.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что спецторги по этому зданию прошли в электронной форме в ноябре 2019 года. На аренду объекта претендовали четыре компании.

"В 2020 году на торгах было реализовано два объекта по данной программе – в Южном Бутове и Чертанове. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке к торгам еще двух объектов нежилого фонда для размещения образовательных учреждений", – уточнил Щербаков.

Ранее сообщалось, что в 17-м квартале Некрасовки построят детский сад на 300 мест с бассейном. Проект будет реализован за счет городского бюджета. Дошкольное учреждение в квартале необходимо, поскольку территория активно застраивается как коммерческим, так и социальным жильем.