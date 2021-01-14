В Некрасовке построят детский сад с бассейном

11:43
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Детский сад на 300 мест с бассейном построят в 17-м квартале Некрасовки за счет городского бюджета, сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
"В 17-м квартале Некрасовки появится современный детский сад. Дошкольное учреждение здесь необходимо, поскольку территория активно застраивается как коммерческим, так и социальным жильем. Срок действия разрешения на строительство – до октября 2021 года", – приводятся слова Антосенко на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что проект предусматривает размещение в здании бассейна и лаборатории для анализа воды, а также инвентарной и комнаты инструктора. На подземном уровне детского сада будут расположены технические помещения.
"Трехэтажное здание с подземным этажом будет соответствовать всем требованиям. Его площадь составит порядка пяти тысяч квадратных метров. Там разместится 12 групповых помещений с игровой, спальней, раздевалкой и туалетом", – говорится в сообщении.
Территория вокруг детского сада будет озеленена деревьями, кустарниками и газонами, ее обустроят физкультурной и прогулочными площадками с верандами, которые будут отделяться друг от друга полосами зелени.
Антосенко уточнил, что график проверок строительства детского сада и контроля соблюдения строителями противоэпидемических требований составят после подачи застройщиком извещения о начале работ. К проверкам привлекут экспертов ГБУ "ЦЭИИС".
Как сообщалось, в 2020 году в Москве было построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.
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