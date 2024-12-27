Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Forex вырос более чем на 7%. Его стоимость составляла выше 106,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Investing.com за пятницу, 27 декабря.

По состоянию на 13:24 по московскому времени курс доллара вырос на 7,01% и составил 106,747 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил 1,95% и достиг отметки в 106,254 рубля.

К 13:31 по московскому времени курс доллара остался на прежнем уровне, а евро продолжил укрепляться и вырос на 2,77%, достигнув 107,108 рубля.

Ранее, 25 декабря, Банк России установил официальный курс доллара и евро: доллар был зафиксирован на уровне 99,8729 рубля, что на 1 рубль 74 копейки ниже прошлого показателя. Курс евро же составит 104,231 рубля, его понизили на 1 рубль 2 копейки. Курс юаня, в свою очередь, понижен на 16 копеек, до 13,6624 рубля.