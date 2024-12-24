ЦБ РФ понизил на 25 декабря курс доллара и евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России установил официальный курс доллара и евро на 25 декабря. Ознакомиться с ним можно на сайте регулятора.

Так, доллар зафиксирован на уровне 99,8729 рубля, что на 1 рубль 74 копейки ниже прошлого показателя. Курс евро же составит 104,231 рубля, его понизили на 1 рубль 2 копейки. Курс юаня, в свою очередь, понижен на 16 копеек, до 13,6624 рубля.

Российская валюта резко ослабла в ноябре 2024 года из-за введенных американских санкций и действий некоторых фирм. Российские компании из нефинансового сектора начали покупать иностранную валюту для погашения обязательств перед кредитными организациями.

В конечном итоге за прошедший месяц рубль просел на 11% к доллару США и на 8,4% – к китайскому юаню, следует из данных Банка России.

